Aston Villa-Juventus, il clima e le ultime di formazione

Pioggerellina e cielo grigio, in un tipico clima inglese si avvicina il calcio d'inizio dis. In mattinata, Thiago Motta è uscito dall'albergo per una passeggiata in città mentre la squadra è rimasta in hotel, prima di pranzare e poi partire nel tardo pomeriggio verso il Villa Park. Questo il programma dei bianconeri.Come di consueto, ci sarà il pranzo UEFA tra le due dirigenze, che si terrà nell'impianto del club inglese, presente tutto lo stato maggiore bianconero. Parlando di campo, la Juve vuole provare a superare le difficoltà di questo periodo, legate soprattutto ai tanti infortunati. Che Juventus vedremo questa sera? Le ultime sulla formazione.