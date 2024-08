Sean, direttore del Verona, parla così poco prima di Verona-Juve."Normale, il Verona deve vivere di queste operazioni. Il calcio è globale, ci sono offerte ovunque. Valutiamo tutto e diamo importanza a giovani del settore. Coppola è un nostro prodotto. Normale che anche per necessità, giocare un giocatore nel campionato non è facile. Il Verona ora fa fatica. Al di là di chi arriva, c'è un lavoro di gestione non è scontato. Chi arriva dall'estero deve adeguarsi alla filosofia, non è scontato. La necessità a volte diventa virtù""Negli ultimi giorni di mercato può succedere di tutto. Negli ultimi giorni qualcosa faremo, per completare una squadra che va ancora completata. La scelta dell'allenatore? Molti allenatori rendono in una piazza, o magari arrivano in un momento così. Baroni per sua volontà è andato alla Lazio. Zanetti vuole la salvezza, l'abbiamo scelto anche per l'aspetto motivazionale".