Spazio per qualche sorpresa,l'ha riservato anche in occasione della seconda giornata di campionato contro il Verona. Esordio da titolare, in Serie A, per Nicolò Savona. Rimandato, ancora una volta, il debutto dal primo minuto di Douglas Luiz. Si rivede invece dall'inizio anche l'altro Nicolò, Fagioli, con Cambiaso ad agire da esterno offensivo nel tridente alle spalle di Vlahovic, completato da Yildiz e (nuovamente) da Mbangula. In difesa Gatti sfoggia nuovamente la fascia di capitano e tra le conferme ci sono anche quelle di Bremer, Cabal e Locatelli.Nella prima frazione di gioco la Juve accetta, inizialmente, la pressione feroce dell'Hellas ma quando i bianconeri trovani gli spazi sanno colpire. La catena Locatelli-Yildiz-Vlahovic è il trionfo della verticalità e il serbo rompe gli indugi e l'equilibrio. Poi prima del break devia in porta la torre di Savona destinata al bersaglio e la scena è tutta sua.





