Verona-Juventus: dove vedere la gara



Verona-Juventus, le probabili formazioni

L'attesa è finita. Questa sera torna in campo la Juventus dopo la convincente vittoria di una settimana fa contro il Como. Questa volta l'avversaria è il Verona, niente all'Allianz Stadium ma trasferta per la squadra allenata da Thiago Motta in questa seconda giornata di Serie A.Verona-Juventus si giocherà lunedì 26 agosto 2024 allo Stadio Bentegodi di Verona. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20.45. Verona-Juventus verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli abbonati dovranno scaricare l'app su dispositivi come smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation), Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box, oppure in diretta streaming sull'app di DaznClicca su "vai alla gallery" per scoprire le probabili scelte.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui