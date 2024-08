Arbitro : Giuia

: Giuia Assistenti: Bresmes - Rossi M

Bresmes - Rossi M VAR: Aureliano

Aureliano AVAR: Chiffi

Chiffi Quarto ufficiale: Ayroldi

Verona-Juventus, la MOVIOLA LIVE

51' - Calcio di rigore per la Juve. Mbangula salta Tchatchoua che lo ferma in modo falloso.

43' - Proteste dei tifosi di casa che chiedevano un fallo di mano in area di Bremer ma non c'è stato il tocco.

40' - Goal Savona, questa volta è tutto buono. Check del Var per un possibile fuorigioco nel corso dell'azione.

37' - Manca un'ammonizione anche a Suslov per un duro intervento su Cabal.

34' - Fagioli rischia il cartellino giallo per un fallo al limite dell'area.

28' - Goal convalidato a Vlahovic dopo un rapido controllo del Var per un possibile fallo di Locatelli a inizio azione. Tutto regolare.

22' - Goal annullato a Savona per fuorigioco! Il terzino era sbucato alle spalle di Vlahovic sulla spizzata dell'attaccante ma era in netta posizione di offside.

10' - Partita molto intensa ma corretta in questo avvio di match.

Lascende in campo nella seconda giornata di Serie A contro il. E' la prima trasferta ufficiale peralla guida dei bianconeri dopo il successo casalingo ottenuto contro il Como per 3-0. Obiettivo chiaro, fare due su due e posizionarsi in vetta alla classifica. Davanti la Juve trova una squadra reduce dalla clamorosa vittoria per 3-0 con il Napoli, sempre allo stadio Bentegodi. Arbitrerà il match Antonio Giuia. Di seguito la designazione completa.Segui di seguito la moviola dicon i principali episodi arbitrali.La moviola di Verona-Juventus con i principali episodi della partita.