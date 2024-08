Eccoci qui: la partita traha segnato un momento importante per Pierre, che ha fatto il suo debutto ufficiale con la maglia bianconera. Acquistato durante l'ultima finestra di mercato, il difensore francese è stato schierato da Thiago Motta nel corso del secondo tempo, entrando in campo con determinazione e dimostrando subito le sue qualità., conosciuto per la sua velocità e capacità di lettura del gioco, contribuirà a mantenere solida la difesa della Juventus contro le offensive dell'Hellas. Il suo debutto rappresenta l'inizio di un nuovo capitolo nella sua carriera, in un club ambizioso e con obiettivi importanti.