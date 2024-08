è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match tra, vinto dalla sua squadra con un netto 3-0, griffato dalla doppietta die dal guizzo di"10 giocatori nati dopo il 2000 in campo? E' un dettaglio, i giocatori sono forti a prescindere dall'età e noi li abbiamo. Abbiamo fatto una buona prestazione, un risultato interessante però possiamo fare sicuramente meglio e dobbiamo continuare a lavorare"."Nico Gonzalez e Conceicao sono due giocatori forti che arrivano in una squadra e in gruppo forte, che stiamo costruendo insieme. Tutti quelli che arriveranno dovranno adattarsi subito per rendere questo gruppo ancora più forte"."Il nostro pubblico, formato stasera da 3500 persone che dal primo minuto ci ha sostenuto creando un'atmosfera e per sostenere la squadra. Poi ci sono i veri protagonisti che sono i nostri giocatori, che sono forti, e possono fare bene insieme"."E' stato un grande precampionato, abbiamo lavorato bene in un bel posto in Germania e abbiamo lavorato davvero bene""Fa tutto parte del percorso, oggi un'altra bella partita ma siamo solo alla seconda di campionato. Testa ora alla prossima, una bella partita da giocare in casa nostra, in uno stadio pieno, contro una grande squadra del calcio italiano come la Roma. Io sono sicuro che il nostro pubblico ci darà una mano sostenendoci nei momenti belli e meno belli. Speriamo di fare una grande partita contro una grande squadra"."C'è tanto lavoro da parte loro, io sono qui per aiutarli in allenamento, per osservarli e per dargli la possibilità di giocare in una grande squadra come la Juventus"."Sono soddisfatto anche della prima partita e del primo allenamento che ha fatto con me. E' un leader. Aiuta anche in difesa, portan grande energia. Lavora tanto per la squadra e abbiamo il privilegio di avere un grande giocatore che sa fare goal"."Un'ottima prestazione, un ottimo lavoro da parte di tutti: sia quelli che vanno in campo che quelli fuori. Nella Juventus ci sono tante persone competenti che cercano di fare il lavoro al massimo. Abbiamo giocatori forti che ci permettono di fare queste prestazioni. Oggi abbiamo vinto bene e pensiamo alla prossima"."Manu ha fatto un'ottima prestazione insieme ai suoi compagni. Ognuno di loro ha fatto la sua parte aiutando il compagno. Chi arriverà darà il suo contributo. La società lavora al massimo ogni giorno per portare giocatori forti e quando arriveranno andranno a contribuire alla squadra"."Nel calcio tutto è importante, qualsiasi dettaglio che si possa gestire o migliorare lo è. Una squadra di alto livello non deve mai accontentarsi: la testa deve già essere al prossimo allenamento per poi dopo entrare in campo e fare bene il nostro lavoro".