Timothyha brillato nella prima giornata di campionato con la, segnando un gol nella vittoria per 3-0 contro il Como. Tuttavia, l'esterno americano ha dovuto lasciare il campo prima dell'intervallo a causa di un dolore alla coscia destra. Gli esami hanno rivelato una lesione di basso grado del bicipite femorale, che lo costringerà a saltare la partita contro l'Hellas Verona il 26 agosto. In sua assenza, Thiago Motta potrebbe optare per un avanzamento di Cambiaso con Danilo che torna in difesa e Cabal confermato terzino sinistro, o per lo spostamento del giovane Mbangula. Cambiaso, che ha segnato il terzo gol contro il Como, potrebbe essere adattato come esterno destro offensivo grazie alla sua velocità e abilità nel dribbling.