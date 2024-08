L'esplosione di Juan David, autore di una doppietta contro il Napoli nell'esordio straordinario dell'Hellas Verona in campionato, non frena l'attività sul mercato del direttore sportivo Sean Sogliano. In queste ore, infatti, il club scaligero è pronto a ufficializzare due nuovi rinforzi per l'attacco, che potrebbero essere già a disposizione di mister Zanetti per la sfida di lunedì sera contro la Juventus.Dal Eintracht Francoforte sta per arrivare Faride, che sbarcherà in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Anche Aminprelevato dall'Olympique Lione, è già giunto in città. Il giovane attaccante svedese è stato acquisito con la stessa formula di, ovvero prestito con diritto di riscatto, questa volta fissato a 5 milioni di euro.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui