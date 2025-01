Ventola: 'Juventus, bicchiere mezzo pieno perché i big dal mercato non rendono'

AFP via Getty Images

A Viva el Futbol, Nicolaha parlato così di Kolo Muani e della Juventus."Kolo Muani è necessario, per me non è una prima punta e per questo può andar bene, anche per il Thiago visto a Bologna. C'è bisogno di una scossa così. La Juve è indietro, ma se devo guardare dov'è in Champions, che è qualificata, ma se devo vedere tutto quello che è successo guardo il bicchiere mezzo pieno. La cosa positiva qual è? Gli acquisti top non hanno fatto benissimo, è uscito fuori chi meno ti aspetti. E si è inserito con le idee dell'allenatore. Quando veniva rimontata c'erano problemi più generali. L'allenatore ha idee che ci piacciono".