Nicola Ventola ha parlato a Viva el Futbol. Le sue parole:“Conte potrebbe cambiare modulo, 4-3-3 che secondo me Conte è rimasto stupito da McTominay. L’ha stupito ed ha cambiato modulo. Due squadre che si sono difese bene ma quando arrivavano in fase offensiva…vuoi che Lukaku è stato mangiato dalla difesa della Juventus. Il Napoli ha idee e compattezza ma deve fare di più. Se vuoi vincere lo Scudetto devi creare di più, ma questo è la non forma ancora di Lukaku. La Juventus non prende goal, subisce pochi tiri in porta ma ora da loro mi aspetto qualcosa di più sulle conclusioni e sulla rapidità per arrivare a concludere. Quindi i movimenti offensivi più veloci e di qualità. Quindi una partita con le difese efficaci e gli attacchi nulli, una brutta partita. Resto fiducioso sulle idee di Thiago. Vlahovic è diverso da Zirkzee e bisogna lavorarci. Il Napoli se sta bene può lottare per lo Scudetto.Thiago è l’allenatore che prende decisioni forti Se Vlahovic è li è perchè la Juve ha speso e poteva spendere in un vice Vlahovic. Se è li è perchè Thiago lo stima”.