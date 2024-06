Il 1 giugno del 1997 la Juventus affronta la Lazio allo stadio Delle Alpi di Torino, con lo scudetto numero 24 già in tasca. La partita contro i biancocelesti è spettacolare e gli ospiti, dopo essere andati sotto di due reti a opera di Vieri e Amoruso, recuperano lo svantaggio grazie ai gol di Casiraghi e Protti nel finale. E' il giorno dei saluti per tanti protagonisti bianconeri: si tratta infatti dell'ultima presenza per Nicola Cingolani, Davide Falcioni, Ivano Trotta, ma soprattutto Attilio Lombardo, Sergio Porrini e lo stesso Vieri, che farà le fortune della Lazio e dell'Inter nel resto della propria carriera.