Niente ritiro, né punizioni. Per Motta linea morbida: nella sua testa c'è la Juventus per Verona

Chi c'era alla Continassa?



Le prime idee verso Juventus-Verona

Ventiquattr'ore di pausa, forse per riflettere, ma più probabilmente per staccare e ricaricare le energie. La Juventus ieri non si è ritrovata alla Continassa, concedendo a tutti un po’ di respiro, aspettando che l’atmosfera diventasse più distesa. Dopo i confronti diretti della scorsa giornata, il gruppo si ritroverà questa mattina nel centro sportivo, dove inizierà a preparare con concentrazione la sfida di lunedì contro il Verona.Un esempio concreto arriva da, che nel giorno di riposo generale si è comunque presentato alla Continassa, mostrando sui social la forza che derivano dagli allenamenti: 200 chili sollevati, e ora l’obiettivo di caricarsi anche il peso di questo momento delicato. Poco più in là, nella stessa zona del Training Center,ha continuato il suo recupero, con l’obiettivo di tornare almeno in panchina per la sfida di inizio settimana. Il prossimo passo sarà lavorare sul campo per riaggregarsi completamente alla squadra e tornare definitivamente disponibile. Un aiuto che non sarebbe di poco conto per Motta, che già sta valutando con attenzione la formazione per la gara contro il Verona. Le sue scelte, inevitabilmente, saranno forti.Un segnale altrettanto forte è stato lanciato ieri dall’allenatore: non ci sarà ritiro punitivo, né cancellazione del day off. Non è che nulla sia successo, ma quasi. Evidentemente, la strada delle punizioni non è quella preferita da Motta. Un giorno di pausa era proprio quello di cui la squadra aveva bisogno, dopo un turbine di emozioni. Ma in vista della partita contro l’Hellas, non ci saranno sconti: la formazione rispecchierà la rabbia e la determinazione del tecnico, con esclusioni anche eccellenti.Per Nico Gonzalez, invece, è probabile che arrivi almeno un turno di riposo. Motta non ha apprezzato l'atteggiamento dell'argentino, né quello di Dusan Vlahovic. Per questo motivo, gli esperimenti sono terminati: il centravanti titolare sarà Randal Kolo Muani.