Juventus, cosa cambia con il Verona? Le due bocciature più probabili di Motta

Cosa può cambiare?

La Juventus si prepara ad affrontarelunedì 3 marzo alle 20:45 all'Allianz Stadium, in una partita cruciale per riscattarsi dopo le recenti delusioni in Champions League e Coppa Italia. L'allenatore Thiago Motta sta valutando attentamente lada schierare, considerando sia le condizioni fisiche dei giocatori sia le necessità tattiche.Pierre Kalulu, fermo da fine gennaio a causa di una lesione al tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra, è vicino al rientro. Tuttavia, per evitare rischi, potrebbe essere convocato ma partire dalla panchina, con un possibile ritorno in campo previsto per la partita del 9 marzo contro l'Atalanta.



Centrocampo e attacco

In sua assenza, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Weah, Gatti, Kelly e Cambiaso.In mediana, Locatelli sarà affiancato da Thuram, formando una coppia di sostanza e qualità. Teun Koopmeiners, dopo le recenti prestazioni, potrebbe accomodarsi in panchina, lasciando spazio ai compagni per questa sfida.Trequarti e attacco? Eh, sulla trequarti, Motta sembra orientato a schierare Yildiz, favorito su Mbangula, insieme a McKennie e Francisco Conceição. In attacco, Kolo Muani dovrebbe essere il riferimento centrale, con Dusan Vlahovic destinato a partire dalla panchina dopo le ultime prestazioni poco convincenti.