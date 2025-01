Veiga, occhi solo sulla Juve. E Giuntoli aspetta

Renato Veiga, 21 anni, è finito nel mirino della Juventus, e il difensore del Chelsea sembra avere le idee chiare: la priorità assoluta è unirsi ai bianconeri. Veiga desidera entrare a far parte del progetto tecnico di Thiago Motta a Torino e ha incaricato il suo entourage di fare tutto il possibile per concretizzare il trasferimento.La Juventus vorrebbe prelevarlo in prestito oneroso con un'opzione per il riscatto a titolo definitivo, ma le trattative con il Chelsea sono in salita. Gli inglesi chiedono oltre 5 milioni di euro solo per l'onere del prestito, mentre la Juventus è arrivata a offrire al massimo 2 milioni, una distanza significativa che finora ha bloccato l’accordo.

Veiga, classe 2003, è un giocatore polivalente che può ricoprire più ruoli: difensore centrale, terzino sinistro e, all’occorrenza, persino centrocampista centrale. La sua versatilità lo rende un talento molto ambito. Oltre al Borussia Dortmund e al Marsiglia, che hanno già manifestato interesse, nelle ultime ore anche la Lazio si è inserita, sondando la disponibilità del Chelsea nell’ambito delle trattative per Casadei. Tuttavia, le difficoltà economiche dei biancocelesti complicano l’operazione.