, nuova giocatrice della, ha rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali al sito del club bianconero:"Ovviamente conoscevo già la Juventus, e quando un grande Club come questo ti chiama è sempre una grande emozione. Mi sono anche scritta con Sofie Junge Pedersen, che mi ha detto che qui c’è un clima davvero professionale, c’è un grande supporto per la squadra femminile, e non vedo l’ora di iniziare a lavorare.Ho avuto modo di conoscere il movimento femminile italiano, e ovviamente la Juventus, che in questi anni è stata ed è una delle squadre più importanti e rappresentative, che hanno portato un grande valore nel mondo dello sport femminile"Io sono un’attaccante, mi piace segnare gol, magari con inserimenti in profondità. I miei idoli? Ovviamente, da bambina seguivo i grandi campioni, come Messi e Ronaldo; una mia fonte di ispirazione è anche la campionessa danese Pernille Harder, con cui ho la fortuna di giocare in Nazionale"."Segnare tanti gol, vincere trofei e aiutare la squadra a fare il massimo: voglio cogliere questa grande opportunità, non vedo l’ora di conoscere i nostri tifosi. Forza Juve!".