La Juventus Women si impone sul Valerenga. A segno nel primo tempo Sofia Cantore che sblocca la gara con un gran destro. Le nostre pagelle:incerta nel primo tempo ma poi nella ripresa si supera con un grande intervento per salvare il risultato.si immola su una conclusione nel primo tempo e salva la porta con il corpo, sbanda leggermente sul finale.impeccabile, a dieci minuti dal calcio d'inizio è protagonista di una chiusura in scivolata nella propria area di rigore da vedere e rivedere. Sul finale un salvataggio sulla linea di porta che vale quanto un goal.avvia un duello uno contro uno con l'avversaria e non si fa mai sorprendere.și vede poco, un paio di accelerazioni ma silenziosamente esce dalla gara.ordine e geometrie in mezzo al campo ma meno nel vivo del gioco rispetto alle gare precedenti. Dal 64'6,5 entra e inizia subito a recuperare palloni, ciò che serviva.si perde la giocatrice da marcare ma Bonansea mette una pezza nel primo tempo, nella ripresa ritrova la bussola e le chiavi del centrocampo. Dal 84'S.V.fa una chiusura difensiva incredibile, poi con un pizzico di fortuna salva un goal sulla linea. È davvero ovunque, sprint e sacrifici, rinata. Dal 64'6,5 aggiunge centimetri utili in fase difensiva, quando la Juventus deve chiudersi e proteggersi lei è sugli scudi.da un suo slalom parte la rete che sblocca la gara. Gioca arretrata ed a volte forse si intestardisce un po' nel dribbling. Dal 64'5,5 entra quando si allungano le squadre ma non incide.peccato, le manca solo il goal. Si sacrifica anche in fase difensiva, un'altra gara su altissimi livelli.un missile di destro e sblocca la sfida e regala i tre punti alle bianconere, serve altro?. Dal 77'S.V., ritorna in campo in Champions, non accadeva dal 21 dicembre 2022 contro il Lioneuna vittoria fondamentale contro una squadra decisamente in forma e dovendo gestire le energie sapendo che ora ci sono in ordine: Roma, Bayern Monaco ed Inter.





