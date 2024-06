Si chiude l'avventura di Valentina Bergamaschi con la maglia del Milan. La giocatrice rossonera ha salutato il club in cui giocava dal 2018 tramite un lungo post su Instagram dove ha ringraziato le compagne di squadra, società, staff e anche il tifo. A breve Bergamaschi firmerà un contratto con la Juventus. Affare che si chiuderà a parametro zero, in quanto la giocatrice aveva deciso di non rinnovare il contratto con il club lombardo dopo sette anni. Saluterà il Milan dopo 151 presenze e 20 gol messi a referto.