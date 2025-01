Vaciago: 'Thiago Motta? Strada giusta ma c'è un problema'

Getty Images

Il direttore di Tuttosport Guidonel suo editoriale ha commentato la Juventus dopo la sfida contro il Milan. Le sue parole:"Era questa la Juventus che tutti si aspettavano con Thiago Motta in panchina. Una squadra dominante, concentrata, che segna il primo gol e cerca il secondo con la necessaria cattiveria agonistica. […] Per alzare il livello di questa squadra, chi può assumersi la responsabilità di cambiare le partite deve iniziare a farlo. La strada, come abbiamo spesso detto e scritto, è quella giusta, il problema resta la velocità alla quale la si percorre, perché il tempo per raggiungere la meta non è infinito, soprattutto alla Juventus".