Pogba-Juventus, il commento di Vaciago

"È altamente improbabile cheveda esaudito il suo desiderio. Eppure ci spera, con la tenera ingenuità di un bambino che vuole giocare a pallone al parchetto e con un sempre più cronico distacco dalla realtà", questo il commento di Guido Vaciago su Tuttosport in merito alla volontà del giocatore di giocare ancora per la Juventus., quando di fronte a una rottura del menisco non ha mai voluto farsi operare. E poi, il rapporto, si è nuovamente fatto teso nella gestione del problema doping, tra l’estrema leggerezza con cui Pogba ha condotto la vicenda e la mancanza di trasparenza nel successivo dialogo con il club. Tra queste due vicende, ci sono due stagioni con 10 presenze complessive e zero gol: non un rendimento all’altezza del suo stipendio da 10 milioni all’anno.e forse può scandalizzare i tifosi più romantici, quelli che ipotizzano soluzioni alterative e contratti a gettone, nella speranza di rivedere anche solo uno dei suoi tiri, quelli che lo avevano fatto amare e lo faranno ricordare sempre".