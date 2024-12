Nell'edizione odierna di Tuttosport, il direttore Vaciago parla così delle difficoltà di Motta."Dopo quattordici minuti di partita si ha la rappresentazione plastica di cosa stia capitando alla Juventus in questo momento: esce Cambiaso, il miglior giocatore bianconero ed entra Rouhi, uno che non doveva essere lì, perché nei piani originali era un’aggregato del ritiro estivo, per poi disputare la sua stagione in Serie C, con la Next Gen. Invece, con quella di ieri, è alla quinta, necessaria, presenza. La Juventus è perseguitata da una sfiga fantozziana che evidenzia in modo crudo e crudele i limiti della rosa e una certa confusione dell’allenatore".