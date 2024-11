Vacca, la Next Gen è solo il primo obiettivo

Che i sogni siano un motore inesauribile e necessario, lo sappiamo tutti. Ed è lecito che sia così. Eppure in questo caso c'è qualcosa in più, una parte fondamentale che si lega ai sogni: il lavoro e il sacrificio.questo lo sa bene, e continua a unire questi tre elementi alla sua passione per la maglia bianconera e non solo. E la dimostrazione è arrivata proprio nella pausa nazionali. Contro la Polonia under 20, infatti, il numero 10 bianconero ha trascinato gli azzurrini alla vittoriache ha lanciato un messaggio a Magnanelli, ma anche allaIl percorso juventino di Vacca è iniziato nel 2019, e ha segnato tappe indelebili della sua crescita. Come aveva raccontato sua mamma Elena ai nostri microfoni , l'attaccante ha vissuto (e sta vivendo) un cammino importante non solo a livello calcistico. Grazie alla Juventus, infatti, sta crescendo tanto, oltre ad aver superato un brutto infortunio con forza e consapevolezza. E ora? Ora arriva il bello. Vacca si sta mettendo sempre più in luce, sia in bianconero sia in azzurro, ma come anticipato è. Proprio per questo la Next Gen appare sempre più come una tappa naturale piuttosto che un sogno. Tutto ciò con la testa sulle spalle e radici solide, con l'obiettivo di tornare un giorno ad allenarsi con l'ex compagno, questa volta coi grandi.

