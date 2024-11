Alessio Vacca raccontato da sua mamma Elena

Storie di legami che si intrecciano. Di quei legami naturali, semplici all’apparenza ma forti come pochi., innata e coltivata nel tempo, e accanto sempre, quelle della famiglia. Il percorso di Alessio Vacca nasce da qui, ma è molto di più. È una storia che unisce l’amore per questo sport alla consapevolezza del sacrificio, il tutto legato da un filo rosso sempre presente:L’avventura bianconera di Vacca è nata nel 2019, e in cinque anni il numero 10 della Primavera ha già vissuto. Tuttavia, come ha raccontato la mamma Elena ai nostri microfoni, la strada è ancora lunga, ma se c’è una certezza, è che l’attaccante juventino sia prontoAd Alessio piace tanto la musica, caratterialmente è un ragazzo molto determinato ma allo stesso tempo. Naturalmente il calcio è la passione più grande di tutte che rimane sempre.Con il gruppo si trova benissimo, alcuni li conosce già da tanto, ma si integra bene. Adesso si trova alla Juve da tanto e qui sta molto bene, con mister Magnanelli è il primo anno e si sta trovando bene: riesce a parlarci tranquillamente senza problemi. Lui deve continuare a dare il massimo perché. La Juve l’ha voluto e lui è rimasto sin da quando aveva 14 anni. Ha un bel rapporto con i ragazzi, alcuniper lui, come, che conosce da tanti anni e con cui ha fatto un bel percorso. Si trova bene anche con i più piccoli, ad esempio con Montero.Ogni partitaperché noi siamo orgogliosissimi di lui. Noi speriamo sempre che si diverta e faccia bene. L’emozione più grande è stata quando ha vinto il premio come miglior giocatore al torneo Wanda Football Cup nel 2019. All’epoca la Juve lo aveva invitato per provare con loro e ha vinto quel premio, infatti l’anno dopo passò definitivamente alla Juventus. È stata proprio un’emozione forte sin dal momento in cui l’hanno invitato, ma ripeto: tutte le partite rappresentano emozioni forti, e per noi genitoriLui si è infortunato verso la fine di dicembre dell’anno scorso ed è rientrato a febbraio, ma dopo pochi minuti si era dovuto fermare subito e la Juve l’ha giustamente tenuto fermo., perché si è ritrovato costretto a non poter giocare, ma sono contenta perché la società l’ha curato e tenuto fermo fin quando non è stato davvero pronto. Lui ovviamente soffriva, ma la società è stata davvero attenta a seguirlo durante questo percorso.Lui è sempre stato maturo, già da piccolo, e l’esperienza fuori casa l’ha aiutato ancora di più in questo, soprattutto con le tante rinunce. Ha avuto una grande crescita: quando era più piccolo aveva più impulsività in campo, ma anche grazie alla Juve è migliorato tanto e, ad esempio dopo un fallo brutto o episodi simili. Io lo vedo molto cambiato in questi anni, noi ovviamente a casa gli diciamo sempre che per raggiungere i suoi sogni servono i sacrifici, ma lui questo lo sa e l. Lui è sempre stato responsabile e la società l’ha aiutato a crescere tanto, soprattutto mentalmente.Lui vuole diventare, e farlo con la Juve sarebbe un sogno. Ad esempio lui ha molta stima di, che ha giocato in Primavera fino a poco tempo fa, e perciò anche Alessio sogna di arrivare in alto, anche perché dopo tanti sacrifici è bello poterne raccogliere i frutti, anche perché





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui