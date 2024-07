Intervenuto alla conferenza stampa di presentazione di Paolo Vanoli come nuovo allenatore, il presidente del Torinoha fatto una riflessione sul tema deiin Italia. Ecco le sue parole: "Da quando ci sono i diritti tv, dal 1993, in Italia hanno vinto quasi sempre le stesse squadre a parte l'eccezione della Roma e della Lazio e poi del Napoli. In 31 anni, a parte queste tre, hanno vinto sempre le stesse tre che sono. Questo qualcosa dice. Dal 2012, dal nostro ritorno in A, nei 12 campionati abbiamo avuto il primo in cui ci salvammo tranquillamente, poi non era minimamente un'aspettativa arrivare settimi e divenne Europa con il Parma che non aveva bilanci in regola".