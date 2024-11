Urbanoha commentato la recente sconfitta contro la Fiorentina e guardato con determinazione al derby contro la, atteso per la prossima settimana. Il presidente del Torino ha espresso fiducia e grande attenzione verso questa sfida: "Il derby è una partita importante, speciale, che si carica da sola. È una gara che non ha bisogno di ulteriori motivazioni. Ovviamente, il mister farà del suo meglio per prepararla nei dettagli, ma è chiaro che siamo tutti concentrati". Le parole di Cairo riflettono la volontà del Torino di affrontare il derby con il massimo impegno e un forte spirito competitivo.