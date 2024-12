Come qualificarsi alla Unify League



Quante partite si giocano nella Unify League

Nuovo passo in avanti di A22, la società che promuove la Superlega. Chiesto ufficialmente il riconoscimento delle nuove competizioni europee che cambieranno nome. Nasce la, che prende il posto della “vecchia” Superlega. Ma come potranno i club qualificarsi e quante partite ci saranno? Tutti i dettagli sulla competizione.In totale, come spiegato da A22, ci saranno 96 club che parteciperanno e saranno suddivisi in quattro leghe diverse: la Star League, la Gold League, la Blue League e la Union League. A differenza del progetto iniziale, la qualificazione annuale di ogni squadra si otterrà tramite le prestazioni dei club nei campionati nazionali, come nel modello UEFA.Il formato della competizione prevede una fase a gironi di 14 partite (7 in casa e 7 in trasferta ogni squadra) che si svolgerà da settembre ad aprile, seguita da una fase a eliminazione diretta che prenderà il via con i quarti di finale con gara di andata e finale e poi final four con semifinale e finale a gara secca. In totale quindi, al massimo, un club potrà giocare 18 partite nella competizione e un minimo di 14.