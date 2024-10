Dal sito ufficiale della JuveUna bella giornata per il Club e la sua storia. Da oggi (ieri, 3 ottobre, ndr) c'è una strada di Torino, la (ex) strada del Villaretto, intitolata a grandi personaggi dello sport torinese, fra cuiSi tratta, per la precisione, di un distretto sportivo (la definizione corretta è) che da oggi il Comune di Torino ha intitolato a Luca Colosimo, Giampiero Boniperti, Giorgio Ferrini, Andreina Sacco Gotta e Alfonsina Strada.Alla cerimonia ha presenziato il nostro Presidente, insieme alla figlia di Boniperti, Federica. Presenti, per il Comune, l’Assessore allo Sport, Domenico Carretta, il Presidente del Consiglio comunale e Presidente della Commissione Toponomastica Mariagrazia Grippo, il Presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto,Presenti anche Stefano Fabio (Presidente Comitato Regionale Piemonte Coni), Andrea Mazzaferro (Componente del Comitato Nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri), Cristiana Ferrini (Figlia di Giorgio Ferrini), Emanuele Lajolo di Cossano (Presidente della Reale Società Ginnastica di Torino).