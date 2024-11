Sul fronte commerciale, laaffronta una sfida significativa con l’uscita del main sponsor Jeep, che ha lasciato un vuoto di circa 45 milioni di euro. Attualmente sono in corso trattative con nuove aziende di rilievo internazionale, e l’obiettivo è quello di assicurarsi un accordo solido entro la fine della stagione. Tuttavia, per evitare di svalutare il valore del brand, la Juventus potrebbe considerare di non avere uno sponsor per la maglia nel 2024-25, rinunciando a un contratto temporaneo e aspettando un'opzione più vantaggiosa.Alla Continassa, la dirigenza si mostra fiduciosa nel raggiungimento degli obiettivi di medio-lungo termine, sostenendo che il business plan attualmente non richiede ulteriori aumenti di capitale oltre ai 200 milioni già raccolti recentemente. Con un patrimonio netto pari a 40 milioni al 30 giugno, la Juventus si aspetta di chiudere l’esercizio 2024-25 con una perdita significativamente più contenuta rispetto al passivo di 199 milioni registrato nel 2023-24.