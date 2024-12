Chi potrebbe lasciare la Juventus già nel corso del mercato di gennaio è il classe 2004 Samuel. Il giocatore in questa prima metà di stagione agli ordini di Thiago Motta ha giocato soltanto il 23% dei minuti a sua disposizione stando ai dati forniti da Transfermarkt. Indicatore del poco spazio trovato in bianconero. Certo, il belga è reduce dalla crescita nelle giovanili della Juventus, partendo dalla formazione primavera e la passata stagione con la, quindi ci vuole tempo per ambientarsi in Serie A.Mbanugla però ha dimostrato di poter avere le carte in regola per poter aiutare la Juventus anche da subentrato. Tuttavia, la sua cessione nel mercato di gennaio potrebbe portare una plusvalenza ed aiutare le casse bianconere per un rinforzo a gennaio. Il suo valore infatti si aggira attorno agli 8 milioni di euro. Diversamente si potrebbe valutare un prestito per garantirgli maggiore minutaggio e quindi crescita, prima di valutare un ritorno alla base. Quindi la risposta è sì: cedere Mbanugla nella sessione invernale di calciomercato potrebbe essere una buona opportunità per la Juventus che deve assolutamente rinforzare altri reparti.

