Perché David Hancko è il profilo giusto per la Juve?

Rinforzare la difesa. E' questo l'imperativo destinato ad animare il mercato invernale della Juventus, ritrovatasi orfana di Gleison Bremer e Juan Cabal, sulla cui stagione è già calato il sipario a causa dei rispettivi infortuni al legamento crociato che hanno ridotto all'osso le alternative di Thiago Motta nel pacchetto arretrato.Giuntoli, dal canto suo, l'ha ripetuto in tutte le salse. A gennaio verrà fatto qualcosa nelle retrovie e tanti, se non tutti, gli indizi conducono verso, difensore slovacco di proprietà del Feyenoord, ma che la Serie A l'ha già conosciuta con la maglia della Fiorentina.Sono diversi i fattori che hanno fatto convergere attenzioni e convinzioni nei confronti del difensore classe 1997. Punto fermo della Nazionale slovacca, andrebbe indubbiamente ad infondere esperienza e solidità all'interno di un reparto ridotto ai minimi termini, vista anche la situazione di Danilo tutta da monitorare.L'innesto di Hancko, inoltre, aiuterebbe e non poco Thiago Motta per quanto concerne le rotazioni visto che l'ex Sparta Praga può agire anche da terzino sinistro, ovvero il ruolo che poteva essere ricoperto proprio da Cabal.Tutte le strade portano dunque ad Hancko, la cui conoscenza (seppur breve) della Serie A sicuramente non guasta. Giuntoli lo sa - e ne ha confermato il gradimento - Thiago Motta pure. E se son rose... basterà attendere qualche settimana.