Un… alla. Non si tratta di Fabio, ex dirigente della, ma del figlio Lorenzo, classe 2008, che ha firmato un contratto di apprendistato con il club genovese ed è pronto a iniziare una nuova importante avventura, stando a quanto riportato da Il Secolo XIX. I blucerchiati, intanto, hanno chiuso per l'acquisto dalla Vecchia Signora di, in campo con la prima squadra bianconera nelle recenti amichevoli ma comunque considerato in uscita: su di lui c'erano anche Frosinone e Palermo, ma ad avere la meglio alla fine è stata la Sampdoria. Da questa cessione la Juve dovrebbe incassare circa 2 milioni di euro.