Novità in casain vista del prossimo mese di luglio. In via del tutto eccezionaleresterà eccezionalmente aperto anche in orario serale, fino alle ore 22:30.Le date disponibili saranno il il 3, il 10, il 17, il 24 e il 31 luglio prossimi. Di seguito il comunicato del club bianconero.- "A luglio non ci saranno gare ufficiali in programma per la Juventus, ma sarà ugualmente un mese a forti tinte bianconere.Vi spieghiamo perchè: per tutti i mercoledì del mese di luglio, lo Juventus Museum resterà eccezionalmente aperto anche in orario serale, fino alle ore 22:30. Questa, però, non è l'unica grande novità: nei cinque mercoledì di luglio, infatti, sarà possibile partecipare anche ai Night Stadium Tour – in programma alle ore 19:30, alle ore 20:30 e alle ore 21:30 – con la possibilità di vedere l'Allianz Stadium in tutta la sua bellezza anche in notturna. Tutto ciò, dunque, sarà possibile, il 3, il 10, il 17, il 24 e il 31 luglio prossimi. Le novità, però, non sono finite qui: sempre per tutto il mese di luglio gli Under 14 entreranno gratis allo Juventus Museum, anche in occasione dei tour serali all'Allianz Stadium.Museo e stadio bianconeri vi aspettano!"