Skriniar, la posizione più delicata

La pausa delle Nazionali fornisce un'occasione ideale allaper intensificare le indagini sul sistema di malaffare che coinvolge le due curve milanesi, capeggiate da, e che ruota intorno allo stadio Meazza e non solo.Come racconta Tuttosport, durante questa sosta, sarà possibile ascoltare diversi protagonisti coinvolti, nonostante il loro ruolo sia marginale per la giustizia ordinaria, ma non per quella sportiva. Il procuratore Chiné si è già attivato, richiedendo gli atti per comprendere la posizione dei vari tesserati.Per quanto riguarda il, il nome più rilevante è quello di Davide Calabria, il capitano, che ha incontrato in segreto Lucci a Cologno Monzese. Calabria, che non è stato convocato in Nazionale, potrebbe essere ascoltato durante la sosta. In casa Inter, il tecnico Simone Inzaghi è stato contattato da Ferdico per ottenere più biglietti per la finale di Champions League e per placare il malcontento degli ultras dopo il pareggio contro la Salernitana nell'aprile 2023.Anche Nicolò, che resterà aa causa di un infortunio, potrebbe essere interrogato, così come Javier, vice-presidente del club, che avrebbe subito pressioni per i biglietti.Tra i tesserati, la posizione più delicata è quella di Milan, impegnato con la Slovacchia durante la pausa. Il difensore è stato coinvolto in un incontro controverso con, soprannominato "". Questo incontro, approvato dall'Inter, si è svolto in un bar vicino allo stadio senza la presenza di rappresentanti del club, nonostante il giocatore fosse evidentemente preoccupato e spaventato, come rivelato dalle intercettazioni. La Procura potrebbe applicare l'articolo 4 del codice sportivo, che riguarda la slealtà sportiva, qualora le violazioni riscontrate non siano compatibili con l'articolo 25 sulla prevenzione della violenza, con conseguenze potenzialmente più severe.



