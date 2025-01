Cosa è successo prima di Juventus-Torino

Il Derby della Mole traparte con una serie di Daspo e denunce. Come scrive Gazzetta.it, questa mattina all'alba è infatti scattata l'operazione delladella Questura locale, guidata dal dirigente Carlo Ambra, che ha portato ae aad assistere a manifestazioni sportive, per gli scontri avvenuti la notte dell'8 novembre scorso , a poche ore dalla stracittadina del girone d'andata di Serie A, quando un centinaio di ultras delle due squadre si affrontarono a pochi metri dalla Gran Madre - in una zona precollinare ritenuta "poco controllata" ma invece ben presidiata da telecamere, che infatti hanno contribuito all'individuazione dei soggetti coinvolti - e per i danni provocati dai granata all'Allianz Stadium. Tra gli individuati dalla Digos anche, il cui provvedimento è ancora in corso di validità.Durante l'operazione odierna, coordinata dal pm Paolo Scafi, oltre alle case dei denunciati, appartenenti ai gruppi Ultras Granata 1969 (Torino), Drughi e Primo Novembre (Juventus), sono state perquisite due sedi degli ultras bianconeri, di cui una ospitata in un bar. Altre perquisizioni ad Asti, Novara, Alessandria, Pavia, Savona, Varese e Piacenza. Sequestrati indumenti utilizzati secondo gli investigatori durante le violenze.Come scrive sempre Gazzetta.it,, ma tifosi non appartenenti a gruppi organizzati. Infatti la divisione della Polizia anticrimine della Questura di Torino ha emesso diffide non solo a chi partecipò agli scontri la sera prima - quando le opposte fazioni si lanciarono contro razzi e petardi, usando poi bastoni, cinghie e manganelli telescopici - ma anche nei riguardi di sostenitori del Toro che si sono resi responsabili di, durante la partita dello scorso 9 novembre, quando vennero distrutti i seggiolini e i bagni. I gruppi ultras, infatti, quel giorno, come ormai avviene da alcuni anni, non si presentarono nell'impianto bianconero protestando contro il fatto che per acquistare i biglietti per lo spicchio a loro dedicato bisognasse registrarsi al sito della società bianconera, mentre andarono allo stadio tifosi granata "normali".





