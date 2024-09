L'ultima partita della Juventus in Champions League

La Juventus torna protagonista in Champions League. I bianconeri, allenati da Thiago Motta, scendono in campo questa sera all'Allianz Stadium di Torino per affrontare il PSV nella prima gara della Fase Campionato della nuova Coppa dei Campioni. Per la Juve si tratta di un ritorno attesissimo dopo l'assenza dalle coppe europee nella passata stagione. Ma quando è stata l'ultima partita giocata in Champions dalla Juve?L'ultima apparizione della Juventus in Champions League risale al 7 novembre 2022. In quell'occasione i bianconeri ospitarono il PSG in occasione dell'ultima giornata della fase a gironi della Champions 2021/22. La Juve, con Allegri in panchina, e già matematicamente eliminata dal torneo, perse 2-1 a causa dei goal di Mbappé e Nuno Mendes. Per i bianconeri, invece, andò a segno Bonucci.