La notizia era nell'aria, ora però è arrivata l'ufficialità.. Le parti non proseguiranno il loro rapporto, iniziato precisamente il 17 luglio 2023. Ora persi aprono le porte della Juventus, a fianco di Cristiano. L'ex Pisa infatti è un fedelissimo del bianconero e per lui è pronto un ruolo nel settore giovanile.COMUNICATO - "La Società Pisa Sporting Club e il Direttore Sportivo Stefano Stefanelli comunicano di aver consensualmente deciso di non proseguire il rapporto professionale in scadenza il prossimo 30 giugno 2025. La Società Pisa Sporting Club, nel ringraziare il Direttore Stefanelli per il contributo umano e professionale fornito in questo importante cammino congiunto gli rivolge i migliori auspici per il prosieguo della carriera".