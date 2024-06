Michelelascia iled è pronto ad abbracciare la. Lavorerà al fianco dinel nuovo organigramma societario del club bianconero come responsabile del settore giovanile. Di seguito il comunicato ufficiale del Genoa.COMUNICATO GENOA - "Dopo 21 anni insieme le nostre strade si separano. In questo lungo percorso sono state poste le basi per creare una struttura solida e avviare una crescita costante del settore giovanile e della scuola calcio, fino a competere ai livelli più alti con più squadre nei campionati nazionali. Ripercorrendo il tempo proviamo solo gioia e riconoscenza per i momenti indimenticabili che abbiamo vissuto insieme.Grazie Michele per il lavoro e il tempo che hai dedicato al Genoa, con i migliori auguri per il tuo futuro personale e professionale".