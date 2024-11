È ufficiale: Patrickè il nuovo allenatore del Genoa. Dopo essere arrivato in città in mattinata, l’annuncio è stato formalizzato. Vieira prende il posto di Alberto Gilardino, che nelle ultime due stagioni aveva guidato il Grifone al ritorno in Serie A e successivamente a una salvezza tranquilla. Tuttavia, la serie di infortuni e i risultati deludenti hanno spinto la società a optare per il cambio in panchina, una scelta che ha suscitato non poche critiche tra i tifosi.IL COMUNICATO - "Il Genoa CFC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Patrick Vieira. Il nuovo mister dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento dopo la formalizzazione del contratto nella sede di Villa Rostan. Dopo un percorso professionale, tra il 2011 e il 2015, da Executive Development Football nell’Academy del Manchester City, Vieira ha allenato in carriera i team di New York City, Nizza, Crystal Palace e Strasburgo. Benvenuto mister!".