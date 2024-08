Dal sito ufficiale: Atalanta BC annuncia l'arrivo di Juan Guillermo Cuadrado per la stagione 2024/25. Il 36enne esterno destro colombiano porta con sé un ricco palmarès, con 6 scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane, oltre a una Premier League e una Coppa di Lega inglese. Cuadrado, che ha iniziato la sua carriera italiana nel 2009 con l'Udinese, ha collezionato 372 presenze in Serie A, segnando 43 gol e fornendo 66 assist. Dopo aver giocato per Lecce, Fiorentina, Juventus, Inter e Chelsea, Cuadrado si unisce ora all'Atalanta. La famiglia Percassi e il club gli danno un caloroso benvenuto.