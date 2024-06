Matssaluta ilal termine del suo contratto, dopo oltre 13 anni di militanza nel club. "È stato un onore aver fatto parte di questo viaggio," ha dichiarato il 35enne difensore tedesco, segnando la fine di una lunga e significativa avventura con i gialloneri.La storia d'amore tra Hummels e il Borussia Dortmund giunge al termine. Il giocatore non ha rinnovato il suo contratto con il club, chiudendo così una carriera che lo ha visto protagonista in oltre 13 stagioni, con momenti indimenticabili sia per lui che per i tifosi."Il Borussia Dortmund e il difensore centrale Mats Hummels si separeranno dopo oltre 13 anni di sinergia e successi. Questo è il risultato di un dialogo che il direttore sportivo Lars Ricken, il direttore sportivo Sebastian Kehl e il calciatore hanno avuto questa settimana".