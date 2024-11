Quanto incassa la Juventus

Gli incassi delle squadre italiane

Inter – 7 milioni di euro (tre vittorie e un pareggio)

Atalanta – 5,6 milioni (due vittorie e due pareggi)

Juventus – 4,9 milioni (due vittorie, un pareggio e una sconfitta)

Milan – 4,2 milioni (due vittorie e due sconfitte)

Bologna – 0,7 milioni (un pareggio e tre sconfitte)

Come riportato da Calcio&Finanza, la UEFA ha effettuato i pagamenti dei bonus inerenti ai risultati ottenuti da ognuna delle 32 squadre coinvolte in queste prime quattro partite.Si tratta del secondo pagamento riconosciuto dal massimo organo del calcio europeo in questa stagione, visto che poco meno di due mesi la UEFA ha versato ai club la gran parte della quota di partecipazione e anche il 75% di quanto previsto sulla base del nuovo segmento “value”, che accorpa i vecchi market pool e ranking storico. Se la cifra totale pagata dalla UEFA allora era di oltre 1,3 miliardi di euro (643 milioni di bonus partecipazione, 640 milioni per il 75% del segmento value e 30 milioni di bonus ai clubeliminati ai playoff), questa volta sono stai pagati 151 milioni.La Juventus, in termini di bonus derivanti dalle partite disputate in Champions, ha incassato 4.9 milioni, frutto dei risultati conseguiti: la squadra di Thiago Motta ha sin qui ottenuto due vittorie, contro PSV e Lipsia, un pareggio contro il Lille e una sconfitta contro lo Stoccarda.





