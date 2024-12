Al 21° minuto arriva un episodio chiave per l’Udinese: rigore assegnato ai friulani. Thauvin recupera palla con caparbietà e serve Zemura al limite dell’area. Il giocatore dell’Udinese calcia verso la porta, ma il pallone viene intercettato da Lobotka, che interviene in modo irregolare con il braccio largo. L’arbitro Doveri non ha esitazioni: il fallo è evidente e indica immediatamente il dischetto. Proteste minime da parte dei giocatori del Napoli, consapevoli dell’irregolarità. Un’occasione d’oro per l’Udinese che riesce a sbloccare il risultato grazie al rigore concesso.