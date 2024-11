Gianluca Nani, direttore del gruppo Udinese, parla così poco prima della sfida con la Juventus."La partita scorsa è finita la sera stessa, questa è una grande occasione. Giochiamo contro una squadra importante. Dobbiamo salvarci, questo è il nostro campionato. Non è scaramanzia, poi fa piacere vedere la classifica, per i ragazzi e per il mister. L'obiettivo è arrivare a 40 punti, possibilmente prima rispetto all'anno scorso. L'obiettivo è quello lì"."Persona pacata e tranquilla? Sì, molto positiva, sempre sorridente, ma anche determinato e sa essere diretto. Quando serve pure severo. io propositivo, attaccare. E' stato una buona scelta. Poi risponde il campo, ma siamo contentissimi del lavoro e di come viene seguito dalla squadra"."Confermo: non facciamo scouting solo sui calciatori, ma anche sugli allenatori. Da lì è portare il singolo nella realtà e fare un lavoro insieme. Il mister ci ha impressionato per alcune partite in Conference, con l'Aston Villa. Ci piaceva il calcio che faceva, era interessante e abbiamo portato avanti il discorso. Abbiamo talenti importanti, anche nel Watford, e altri nel mirino e non possiamo dirlo. E' il lavoro, come lo impostiamo, cerchiamo di proseguire la nostra cultura".