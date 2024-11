Udinese-Juve, ballottaggio tra Weah e Conceicao: le ultime

Ci siamo, è (già) di nuovo ora di scendere in campo. La Juventus è chiamata, a pochi giorni dal deludente pareggio con il Parma,. L'avversario non è da sottovalutare, infatti l'Udinese è una squadra fisicamente in forma, come spiegato anche dain conferenza stampa. Inoltre i friulani hanno diverse armi con cui possono fare male, tra cui la fisicità di Lorenzo Lucca e i gol di testa della squadra di Kosta Runjaic : già 5 per lui da inizio anno. Insomma, la Juve deve tornare a reagire e soprattutto a fare punti, e per la prossima sfida Motta potrebbe cambiareIn particolare, verso la sfida di Udine l'allenatore della Juventus potrebbe far sedere in panchina uno tra, che nelle ultime due partite di campionato hanno dimostrato un ottimo feeling, con il portoghese che ha servito due assist proprio all'esterno statunitense. Al momento, però, Weahper la maglia da titolare, mentre Conceicao andrebbe dunque verso un turno di riposo.





