Sospirone di sollievo. E non solo perché lasia avanti per 2-0 con- meritatissimamente -, ma perché è stato tutto costruito sul merito. In maniera estremamente solida. Così, i bianconeri si godono un primo tempo a dir poco perfetto, con il vantaggio siglato da un'autorete di Okoye (ma fa tutto Thuram) e il raddoppio di Nicolò Savona, al secondo gol in campionato.Bene, bravi, ora il bis: l'obiettivo della Juve e di Thiago sarà quello di non decelerare nella ripresa. E di godersi anche un po' di queste buone sensazioni accumulate a Udine, dove i bianconeri sono sembrati di nuovo e oggettivamente in palla.