Udinese-Juventus, l'ultimo precedente in Friuli

Dopo il turno infrasettimanale che ha visto la Juve pareggiare contro il Parma, i bianconeri scendono in campo. In occasione dell'undicesima giornata di Serie A, infatti, la Juventus è chiamata a riscattarsi e a cercare la vittoria, che manca dal match interno contro la. Ad affrontare i bianconeri ci sarà un Udinese che viene dalla, arrivata a 4 minuti dalla fine con il rigore dei Pohjanpalo. Ma come andò a finire l'ultima gara tra Udinese e Juventus in Friuli?Udinese-Juventus era stata una partita molto importante per i bianconeri, infatti era il primo impegno ufficiale della scorsa Serie A. In quell'occasione la squadra allora allenata da Allegri portò a casagrazie alle reti di, tutte nel primo tempo.