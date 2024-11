Udinese-Juventus, il commento di Romeo Agresti

Oggi c'era poco da fare gli esteti, serviva una reazione. Unaa due volti, quella vista contro l', più propositiva nel primo tempo e più remissiva nella ripresa, quando ha patito molto l'ingresso di Lucca, che ha regalato ai tifosi della Juve un finale thriller, quasi horror. In generale comunque la Vecchia Signora ha proposto grande abnegazione, grande applicazione ( QUI LE PAGELLE DEL MATCH ).Bene Thuram, bene Savona, bene in generale il fatto di aiutarsi, di voler arrivare all'obiettivo in maniera corale. Missione di giornata centrata, però ora è subito testa al Lille, dopodiché ci sarà il derby.