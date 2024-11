Tutto bene quel che finisce bene. E che si mette praticamente in poco tempo sui binari giusti. Oh, dopo due partite, latorna a vincere: lo fa sul campo, per 2-0, dominando a tratti e comunque meritando tutto quello che arriva. Ecco: si può dire, neanche tanto ironicamente, che i bianconeri siano stati persino più forti delle assenze. Gli infortunati, certo. Ma anche la partita di Koopmeiners, che non ha esattamente rubato l'occhio.A prescindere, Thiago ritrova il risultato e lo riprende attraverso la prestazione: non desiderava altro, se non questi sorrisi per i suoi ragazzi. E adesso la Champions, di nuovo...