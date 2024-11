Udinese-Juve LIVE, la diretta

Udinese-Juve, le formazioni ufficiali

UDINESE (3-5-2)

Okoye;

Kabasele,

Bijol,

Giannetti;

Ehizibue,

Lovric

Karlstrom,

Payero,

Zemura;

Thauvin.

Davis.

JUVENTUS (4-2-3-1)

Di Gregorio;

Savona,

Gatti,

Kalulu,

Cambiaso;

Thuram,

Locatelli;

Weah,

Koopmeiners,

Yildiz;

Vlahovic

Udinese-Juve, dove vederla in tv e streaming

Dopo il deludente pareggio casalingo contro il Parma, latorna a vincere e lo fa con un risultato "all'inglese": finisce 0-2 sul campo dell', grazie all'autorete di Maduka Okoye al 19' - propiziata da una grande giocata di- e al goal di Nicolò Savona al 37', arrivato dopo un palo colpito da. Qualche sofferenza di troppo nella ripresa per la squadra di Thiago Motta, che però è anche andata vicino al tris con diverse occasioni nitide capitate sui piedi di Dusan Vlahovic e Teun Koopmeiners. Tre punti importanti per i bianconeri, dunque, su un campo tutt'altro che facile.La partita Udinese-Juventus inizierà alle 18:00 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.