Udinese-Juve, in difesa si cambia ancora

Dopo il pareggio per 2-2 contro il Parma, la Juve torna in campo in Serie A contro. Gli uomini disono chiamati al riscatto dopo la delusione del turno infrasettimanale, che ha visto i bianconeri scivolare al sesto posto in classifica in campionato. In vista del match di Udine, l'allenatore della Juventus potrebbe effettuare altri cambi nella formazione rispetto a quanto visto contro i gialloblù.Tra i pali dovrebbe esserci nuovamente, mentre per quanto riguarda i quattro difensori Thiago Motta potrebbe concedere una maglia da titolare a Savona sulla destra, con Cambiaso che andrebbe a sinistra. La coppia centrale potrebbe essere composta invece da, con il francese che va verso una maglia da titolare dopo il turno di riposo contro il